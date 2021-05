Von der 4. Kreisklasse bis in die Bezirksliga? Sadique Haruna sucht neuen Verein in Hannover

Die Hoffnung, dass es im Spätsommer mit dem Punktspielbetrieb unter den Bedingungen, die vor der ersten Corona-Unterbrechung im März 2020 normal waren, weitergehen könnte, ist zurzeit so groß wie lange nicht mehr. Die Teams planen bereits für die neue Spielzeit, und ein begehrter Kicker aus dem Kreis der vergangenen Jahre ist bereit für eine neue Aufgabe: Sadique Haruna. Der 36-Jährige lief 2015 erstmals für den SV Wichtringhausen in der 4. Kreisklasse auf, wechselte dann 2017 zum VSV Hohenbostel in die 1. Kreisklasse, ehe er 2018 zum Kreisligisten Concordia Hildesheim ging. Anzeige In der annullierten Saison kam Haruna nicht zum Einsatz. Der Stürmer wollte eigentlich für ein Jahr nach Kanada zu seinem Bruder und seinem Onkel in Toronto. „Corona hat mir aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Haruna. Stattdessen reiste er im vergangenen September in seine Heimat Ghana. Dort arbeitete er als Autohändler und besuchte einen Teil seiner Familie. Seit Ende Februar ist der Angreifer wieder zurück in Deutschland. Die Corona-Situation in seiner Heimat überraschte Haruna: „Die Menschen dort nehmen das Virus nicht so ernst wie in Deutschland. Dort feiern auch 200 Leute zusammen auf einem Platz.“

Sadique Haruna ist von September 2020 bis Ende Februar in Ghana als Autohändler tätig gewesen. Kokosnüsse werden in seiner Heimat als Streetfood angeboten. © privat

Traum von der Kanada-Reise soll 2023 Realität werden Bis Anfang 2023 will Haruna nun in Hannover bleiben. Danach will er sich den Traum einer Kanada-Reise endgültig verwirklichen. Doch bis dahin gilt der Fokus auf den Fußball. „Ich habe in Ghana auch mit Menschen aus meinem Dorf gespielt, ich vermisse es sehr“, sagt er. In Hildesheim soll es im Sommer zur neuen Spielzeit aber nicht weitergehen. Haruna wohnt in Hannover, der Weg sei auf Dauer nicht mehr mit dem Familienleben zu vereinbaren. Nun soll ein Team aus der hiesigen Region her. Gespräche mit dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder laufen bereits. Im zurückliegenden Sommer soll Trainer Paul Nieber ein Auge auf Haruna geworfen haben. Er sollte den jungen Oberligakader unterstützen und seine Erfahrung einbringen. Haruna traut sich die Bezirksliga zu Nun ist er für die Reserve aus der Bezirksliga im Gespräch. Adrian Alexa, sein ehemaliger Coach aus Hohenbostel, ist mittlerweile in Egestorf mit Arndt Westphal für die Zweitvertretung verantwortlich und würde Haruna gern wieder unter sich spielen sehen. Für den Afri­ka­ner wäre es ein Meilenstein, es innerhalb von nur sechs Jahren von der untersten Spielklasse in Wichtringhausen bis in die Bezirksliga geschafft zu haben. Er selbst traut sich den Schritt zu: „Ich denke, ein paar Jahre kann ich trotz meiner 36 Jahre noch auf diesem Niveau spielen. Meine Beine und mein Körper sind noch genau so fit wie früher, als ich noch ein junger Spieler.“ Über die Jahre in Deutschland hat Haruna immer härter trainiert und so einen Sprung geschafft, der nur wenigen Spieler gelingt. Schon in Wichtringhausen war Haruna einer der auffälligsten Spieler der 4. Kreisklasse. Im kleinen Dorf bei Barsinghausen fand er direkt Anschluss. „Lennart Wrobel war mein Trainer. Ihm habe ich einiges zu verdanken“, sagt er. „Er hat mich immer gefördert. Mittlerweile sind wir gute Freunde.“