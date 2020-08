Grapefruitsaft-Schorle und ein Bier: Nagelsmann feiert RB-Leipzig-Sieg gegen Atlético nur kurz

Leipzig. Nach einer Grapefruitsaft-Schorle und einem portugiesischem Bier zog sich Julian Nagelsmann in der Nacht auf Freitag früh auf sein Hotelzimmer zurück. Dort beantwortete der Coach von RB Leipzig nach dem 2:1-Triumph gegen Atlético Madrid im Viertelfinale der Champions League sämtliche Glückwunsch-Nachrichten. „Bis der Akku leer war“, wie der 33-Jährige während einer virtuellen Medienrunde am Freitag fröhlich verriet. Aus Zeitgründen schrieb er manchmal nur ein einfaches `Danke`, bevor es relativ früh ins Bett ging.

Nagelsmann und seine Schützlinge durften sich über viele warme Worte freuen. Videos von Nachwuchsteams aus Leipzig und viele Fanglückwünsche kamen in Lissabon an. „Diese Verbundenheit zu spüren“ sei ihm sehr wichtig, sagte der RB-Coach. Auch Ex-Stürmer Timo Werner gratulierte via Instagram - und wurde dabei vermutlich etwas wehmütig .

Training auf den Nachmittag verschoben

Für den verdienten Triumph gegen die Colchoneros machte der Fußball-Lehrer auch das hohe emotionale Niveau verantwortlich. Schon in der Kabine habe es „richtig geknistert“, verriet er. Das übertrug sich schließlich auf den Rasen. „Die Jungs waren gestern schon emotionaler im Kreis als man es gewöhnt ist“. In der zweiten Minute räumte Dayot Upamecano den bulligen Atlético-Stürmer Diego Costa bei einem Luftzweikampf ab – und schon war das Aggressionslevel für die kommenden 90 Minuten gesetzt.

Viel Selbstvertrauen gegen PSG

Viel Zeit, um den Sieg gegen die Spanier nachzubesprechen blieb nicht, denn das Pariser Starensemble um Neymar und Kylian Mbappé wartet schon am Dienstag (21 Uhr) auf den Überraschungs-Halbfinalisten. Neben den herausragenden Einzelspielern in der Offensive verfügt der französische Meister und Pokalsieger auch in der Verteidigung über Personal, das „viel Mentalität“ hat, so Nagelsmann. Seine Analyse klang kein bisschen ehrfurchtsvoll, eher freudig erregt. Er kündigte an, das seine Spieler auch ins nächste größte Spiel der Vereinsgeschichte mit einer Menge Selbstvertrauen gehen werden.