Saison-Abbruch oder Fortsetzung: Die Entscheidungen der Landesverbände im Überblick

Wie geht es weiter mit der unterbrochenen Saison im Amateurfußball? Während in den meisten Mannschaftssportarten die Verbände ihre Spielzeiten konsequent abgebrochen haben, tut sich der Fußball mit dieser Entscheidung schwer. Nach aktuellem Stand könnte es sogar passieren, dass im Herbst in einigen Bundesländern noch die alte Saison ausgetragen wird, während in anderen schon die neue Spielzeit läuft.

Dass im Fußball ein Flickenteppich droht, hat zwei Gründe: Anders als in den meisten anderen Sportarten, ist auch auf Amateurebene schon Geld im Spiel. Sollte die Saison abgebrochen werden, drohen Schadensersatzklagen von Vereinen, die sich um den Aufstieg gebracht sehen. Zudem kann der Deutsche Fußball-Bund keine zentrale Lösung vorgeben, weil die allermeisten Ligen von den 21 Landesverbänden verantwortet werden. Diese müssen nun jeweils selbst beschließen, was sie tun.

Entschieden: Verschiebung • Bayerischer Fußball-Verband: Fortsetzung der Spielzeit 2019/20 ab dem 1. September (unter Berücksichtigung der behördlichen Verordnungen). • Thüringer Fußball-Verband: Fortsetzung der Spielzeit 2019/20 ab dem 1. September (unter Berücksichtigung der behördlichen Verordnungen).

Entschieden: Abbruch • Schleswig-Holsteinischer Fußballverband: Quotientenregelung zur Ermittlung der Staffelsieger und Aufsteiger, die ersten beiden jeder Staffel steigen auf (Voraussetzung: 50% der Spiele absolviert), keine Absteiger, keine Meister

• Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern: Entscheidung über Wertung am 27. Mai (Klar ist: Es gibt keine komplette Annullierung der Saison)

• Sächsischer Fußball-Verband: Die Entscheidung gilt zunächst nur auf Landesebene, soll aber auch in den Kreis- und Stadtfußballverbänden ausgeweitet werden. Eine Quotientenregelung dient zur Ermittlung der Aufsteiger. Es gibt keine Absteiger und keine Meister.

• Südwestdeutscher Fußballverband: Das Präsidium war für eine Fortsetzung, aber die große Mehrheit (77 Prozent) der Vereine votierte dagegen. Deshalb soll die Saison nun zum 30. Juni enden. Welche Folgen das sportlich hat, soll ein außerordentlicher Verbandstag im Juni entscheiden.

• Fußball-Landesverband Brandenburg: Einen offiziellen Meister der jeweiligen Ligen wird es in dieser Saison nicht geben. Es wird durch die Quotientenregel nur der Aufsteiger der jeweiligen Liga bestimmt – Absteiger gibt es nicht.

Noch keine Entscheidung • Badischer Fußballverband: Beendigung der Saison, nur direkte Aufsteiger (ermittelt durch einen Punkte-Quotienten) und keine Absteiger. Die endgültige Entscheidung trifft ein außerordentlicher Verbandstag im Juni.

• Berliner Fußball-Verband: Während der Verband die Saison fortsetzen will, votiert die Mehrheit der Vereine für einen Abbruch. Entscheidung am 20. Juni.

• Bremer Fußball-Verband: Es gibt drei Szenarien – Saison bis zum 15. Juli 2020 beenden, Saison abbrechen, Saison später fortsetzen. Der Verband tendiert zur Fortsetzung.

• Hamburger Fußball-Verband: Vereinsumfrage bis 17. Mai, Bekanntgabe der Präsidiumsentscheidung am 19. Mai.

• Hessischer Fußball-Verband: Tendenz Abbruch, Entscheidung Ende Mai.

• Fußball-Verband Mittelrhein: Verband will Saison im Herbst fortsetzen, Vereine für Saisonabbruch.

• Fußballverband Niederrhein: Vereine stimmen bis zum 15. Mai ab, Saison-Abbruch oder Fortsetzung im Herbst (frühestens 1. September) als Optionen.

• Niedersächsischer Fußballverband: Vier Varianten stehen zur Wahl. Die Auswahl: Abbruch mit Auf- und Abstieg nach Quotienten-Regelung, Abbruch mit Aufstieg und ohne Abstieg nach Quotienten-Regelung, Abbruch durch Annullierung (ohne Auf- und Abstieg), Saisonfortsetzung frühestens nach staatlicher Freigabe. Abstimmung bei Verbandstag bis spätestens zum 27. Juni.

• Fußballverband Rheinland: Vorstand und klare Mehrheit der Vereine für Abbruch. Nach den Vorstellungen des Verbands sollen die aktuellen Tabellenersten aufsteigen, in Härtefällen auch die Zweiten. Entscheidung unklar.

• Saarländischer Fußballverband: Außerordentlicher Verbandstag des am 9. Juni. Tendenz Saisonabbruch.

• Fußballverband Sachsen-Anhalt: Vereinsumfrage bis 13. Mai, außerordentlicher Verbandstag soll vor 30. Juni entscheiden.

• Südbadischer Fußballverband: Beendigung der Saison, nur direkte Aufsteiger (ermittelt durch einen Punkte-Quotienten) und keine Absteiger. Die endgültige Entscheidung trifft ein außerordentlicher Verbandstag im Juni.

• Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen: klare Tendenz zum Abbruch mit Wertung. Außerordentlicher Verbandstag entscheidet.

• Württembergischer Fußballverband: Beendigung der Saison, nur direkte Aufsteiger (ermittelt durch einen Punkte-Quotienten) und keine Absteiger. Die endgültige Entscheidung trifft ein außerordentlicher Verbandstag im Juni.