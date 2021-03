Saison-Abbruch im Amateurfußball offiziell! Kreis Gifhorn übt in offenem Brief Kritik

Seit einer Woche gilt es als sicher, nun ist es auch offiziell: Die in manchen Ligen noch nicht mal richtig gestartete Saison 2020/21 ist schon wieder Geschichte. Der Niedersächsische Fußball-Verband hat am Mittwochabend in einer Online-Konferenz zwischen dem Präsidium um NFV-Präsident Günter Distelrath und den 33 Kreis-Chefs die Annullierung (zum ersten Mal in der Geschichte des Verbandes) der laufenden, aber unterbrochenen Spielzeit beschlossen. Dafür hatte sich auch die Mehrheit der heimischen Klubs ausgesprochen. Das bedeutet: Die Saison wird einfach gestrichen, als hätte sie nie stattgefunden.

Anzeige

Bei der Abstimmung gab's 167 Stimmen (84,3 Prozent) für den Saison-Abbruch mit Annullierung. 15,7 Prozent (31) sind der Meinung, dass die Entscheidung zu früh getroffen wurde. In allen Altersklassen von der Landesliga bis in die Kreisklassen wird es keine Auf- und Absteiger geben. Für die Schnittstellen Regionalliga/Oberliga sind aber aller Voraussicht nach Ausnahmen vorgesehen. Das liegt allerdings im Ermessen des Norddeutschen Fußball-Verbandes.

Nach der Saison 2019/20 fällt also die nächste Spielzeit der Corona-Pandemie zum Opfer, der Vorstand des NFV-Kreises Gifhorn hat sich noch am Abend der Entscheidung mit einem offenen Brief an die heimischen Fußballerinnen und Fußballer gewendet und andere Kreise kritisiert, die durch ihr Handeln maßgeblich zum erneuten Saison-Abbruch beigetragen hätten.

"Hättet ihr mal auf uns gehört!"

"Aus unserer Sicht ist es absolut unverständlich, wie es in einzelnen Kreisen und Bezirken zu solchen Planungsfehlern kommen konnte, die nun offensichtlich zu den getroffenen Entscheidungen geführt haben", heißt es in dem Brief, der vom gesamten Kreis-Vorstand unterzeichnet worden ist. Bereits im vergangenen Sommer hatten sich die Gifhorner gegen einen Abbruch und für eine Verlängerung der Saison starkgemacht. Die hätte dann in der Phase zu Ende gespielt werden können, in der der Spielbetrieb 2020 möglich war.

Der Gifhorner Vorstand wird in seinem Brief deutlich: "Wir müssen ganz klar sagen: 'Hättet Ihr mal auf uns gehört!' und 'Hättet Ihr im vergangenen Frühjahr für das Gifhorner Modell gestimmt!', dann wären wir nun nicht in dieser prekären Situation." Und diese aus Sicht vieler Sportlerinnen und Sportler "unfaire Lösung", also den erneuten Abbruch, hätte es dann gar nicht erst geben müssen, heißt es weiter.

Gifhorner befürworten einheitliche Lösung

Der Vorstand verteidigt darüber hinaus auch, die Ligen des Kreises in Staffeln unterteilt zu haben, wofür es "teils heftige Kritik" gegeben habe. Und auf die Frage, warum es diesmal keine Aufsteiger gibt, beim vorherigen Saison-Abbruch aber schon, antwortet der Vorstand ehrlich: "Auch aus unserer Sicht ist es schwer, allen betroffenen Sportkamerad*innen nachvollziehbar zu erklären, wo die Unterschiede zur letzten Saison sind, und warum letzte Saison eine Aufstiegsregelung nach Quotienten angewandt wurde und diese Saison nicht."

Trotz aller Kritik befürworten die Gifhorner aber eine einheitliche Lösung für Niedersachsen. Und: "Letztendlich müssen wir nun als einer von 33 Fußballkreisen in Niedersachsen den demokratisch gefassten Beschluss hinnehmen und akzeptieren." Deshalb mahnt der Vorstand auch "Wut, Zorn oder einen Shitstorm jeglicher Art" nicht an ihm abzulassen.

Wolfsburgs Kreis-Chef-Stefan Pinelli: "Es ist entschieden worden, was auch die Mehrheit der Vereine gesagt hat. Ich empfinde großes Bedauern für diejenigen, die sich gewünscht haben aufzusteigen, das aber jetzt nicht können. Aber man muss das auch aus Funktionärs-Sicht betrachten, wir können auch nicht immer nur Teams aufsteigen lassen. Es gibt viele Meinungen bei uns im Kreis, die habe ich auch so weitergegeben in die Diskussion, aber im Ergebnis war die Mehrheit für den Abbruch. Am Ende steht aber fest: Es ist unbefriedigend für uns alle und es kann nur Verlierer geben, weil der Sport verliert."