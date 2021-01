Saison-Abbruch im Handball? Entscheidung fällt wohl am 15. Februar

Wie in so vielen anderen Sportarten ist auch beim Handball wegen der Corona-Pandemie die Fortsetzung des Spielbetriebs in dieser Saison alles andere als sicher. Doch bald könnte es Gewissheit geben: Die Präsidiums-Mitglieder des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) wollen am Abend des 15. Februars über einen möglichen Saison-Abbruch der Spielklassen auf Verbandsebene beraten. Das teilten Präsident Stefan Hüdepohl und Vizepräsident Jens Schoof am Samstagnachmittag mit, nachdem sie sich mit Vertretern der Ober- und Verbandsligisten der Frauen und Männer auf digitalem Wege ausgetauscht hatten.

Die nächste Bund-Länder-Konferenz wird für die zweite Februar-Woche erwartet. Der nächste Austausch der Landesverbands-Präsidenten im DHB ist für den 13. Februar angesetzt. „Danach wissen wir hoffentlich, unter welchen Rahmenbedingungen wir weiterplanen können“, erklärt Hüdepohl. „Alles andere wäre Spekulation.“

Bereits im Vorfeld der Konferenz sagten die drei heimischen Oberliga-Coaches Daniel Heimann (MTV Vorsfelde), Mike Knobbe (VfB Fallersleben) und Oliver Bült (VfL Wolfsburg), dass sie nicht mehr an eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs glauben. „Wir werden uns wohl alle mit dem Thema Saison-Abbruch auseinandersetzen müssen. Es ist gut, ein Konzept in der Tasche zu haben, falls die Fortsetzung doch möglich sein sollte, aber es rückt immer weiter in die Ferne", sagte beispielsweise Heimann.

Wohl keine Auf- und Absteiger

Im Falle eines Saison-Abbruchs würde sich die Frage nach Auf- und Absteigern stellen. Ein Problem: Schoof und Hüdepohl gehen davon aus, dass der DHB im zweiten Quartal dieses Jahres von den Landesverbänden die Meldungen von Aufsteigern für die 3. Ligen abfordert. „Darauf müssen wir uns einstellen“, so Schoof. Angedacht sei, im Falle eines Saison-Abbruchs bei den niedersächsischen Oberligisten das Interesse an einem Aufstieg abzufragen. „Unser Wunsch bleibt, unter den Interessenten sportlich den Aufsteiger zu ermitteln, wenn es wieder möglich ist; gegebenenfalls auch mit Corona-Schnell-Tests von Spielern und Schiedsrichtern.“ Details seien derzeit in der Planung, so der HVN.

In der Tendenz hätte sich die vom HVN-Präsidium eingesetzte Task Force Spielbetrieb in allen übrigen Klassen des Verbandes dafür ausgesprochen, auf Auf- und Abstiegsspiele zu verzichten. Schoof: „Das würde bedeuten, alle Mannschaften würden in der Saison 2021/2022 in den Spielklassen an den Start gehen, wie es für die aktuelle Saison geplant war. Auf- und Absteiger würde es dann nicht geben.“

Im Laufe der kommenden Woche will der HVN auch die Meinungen der Mannschaften in den Landesligen und in den Landesklassen einholen. Für die heimischen Vereine unterhalb der Verbandsliga wird die Saison weiterhin ausgesetzt, vorerst bis zum 12. März. „Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass überhaupt noch Spiele ausgetragen werden können, aber vor einem Abbruch oder einer Annullierung der Saison müssen noch einige rechtliche Belange überprüft werden“, so die Handball-Region Süd-Ost Niedersachsen (HRSON) in einer Mitteilung. Am 7. Februar wird der Verband den Saison-Ausgang sowie alternative Spielformen für den Sommer mit den Vereinen in einer Online-Konferenz erörtern.