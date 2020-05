Saison-Abbruch, Quotient, keine Absteiger: NFV hat sich auf seinen Vorschlag festgelegt

Der NFV sei sich bewusst, dass die Variante ohne Absteiger für die jeweiligen Spielausschüsse in der Folgesaison viel Arbeit bedeute. Deshalb sagte Distelrath: „Wir müssen darauf achten, dass kein Verein und keine Mannschaft überfordert wird. Deshalb wird es zum Beispiel hinsichtlich der Planung der Saison keine Denkverbote geben."

Distelrath ergänzt aber auch: "Unabhängig davon kann jeder Verein einen Antrag im Rahmen der Antragsfrist stellen." Es wird also erwartet, dass es vonseiten der Vereine weitere Anträge gibt - und damit auch die Annullierung der Saison sowie das Einfrieren und Fortsetzen der Spielzeit 2019/20 auf dem Verbandstag zur Wahl stehen können.

"Das Webinar am vergangenen Samstag hat noch einmal zur umfassenden Information der Vereine beigetragen. Die Resonanz hat gezeigt, wo die Präferenzen der Vereine liegen. Insofern ist der Verbandsvorstand auch nach Empfehlung des Präsidiums einmütig zur Beschlussfassung gekommen", sagt NFV-Präsident Günter Distelrath über die Entscheidung. "Der Antrag auf einen Saison-Abbruch nach Quotientenregelung mit Auf-, aber ohne Absteiger wird der Einzige sein, der vonseiten des NFV-Verbandsvorstandes auf dem außerordentlichen Verbandstag eingebracht und zur Abstimmung gestellt wird."

Ursprünglich standen vonseiten des NFV vier Varianten für die Zukunft des Amateurfußballs im Raum (Annullierung, Abbruch unter Berücksichtigung der Quotientenregelung einmal mit Auf und Absteigern und einmal ohne Absteiger sowie die Fortsetzung der Saison). Am Mittwoch hat sich der Verband auf einer Sitzung mit dem NFV-Präsidium und den 33-Kreisvorsitzenden aber auf eine Variante festgelegt, die auf dem außerordentlichen Verbandstag als Beschlussvorlage eingereicht werden sollen. Der Verbandstag wird - auch das wurde in der Sitzung beschlossen - am 27. Juni digital stattfinden.

Gifhorns Tino Gewinner: Kritik am NFV, Appell an die Vereine

Das sagt Gifhorns Kreis-Chef

Gifhorns Kreis-Vorsitzender Ralf Thomas sieht das Ergebnis nicht ganz so euphorisch wie sein Wolfsburger Kollege. Schließlich hatten sich in dem Kreis viele Klubs für eine Saison-Fortsetzung ausgesprochen - auch Thomas selbst. "Wir schließen uns dem Ergebnis an, sind aber trotzdem nicht zufrieden. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun", sagt der Kreis-Chef. "Wir haben den demokratischen Prozess durchlaufen, die Mehrheit ist für den Abbruch, wir konnten uns leider nicht durchsetzen. Deshalb werden wir die Saison-Fortsetzung auch nicht als Antrag einreichen."

Thomas wies besonders auf den SSV Kästorf hin, der bei dieser Variante denkbar knapp nicht in die Oberliga aufsteigen würde. "Mit dem SSV haben wir dann einen der großen Verlierer im Kreis Gifhorn, das tut mir sehr leid. Wir werden noch versuchen, etwas zu ändern, aber da habe ich nicht mehr so viel Hoffnung." Thomas sei im Gespräch Staffelleitern, versuche noch anderweitig eine Lösung zu finden, versprach er. "Aber es stand leider von Anfang an fest: Irgendwer wird der Verlierer sein."