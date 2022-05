Saison-Aus für Gravenberch: Ajax Amsterdam bestätigt den Ausfall des Bayern-Kandidaten

Jetzt ist es offiziell: Für den beim deutschen Meister FC Bayern München als Neuzugang gehandelten Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (19) ist die Saison vorzeitig beendet. Er steht dem niederländischen Meister in den letzten drei Spielen der Saison daher nicht mehr zur Verfügung, wie der Verein am Donnerstag offiziell mitteilte. Der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam verletzte sich am Mittwoch im Training am linken Sprunggelenk.

Der 19-Jährige hatte das Interesse des Rekordmeisters bereits vor einiger Zeit bestätigt. "Es gibt Interesse von den Bayern, aber ich denke an mehrere Vereine“, sagte er dem Sender NOS. Für Ajax absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler in dieser Saison 30 Partien in der niederländischen Eredivisie. Dabei erzielte er zwei Tore und gab fünf Vorlagen. In der Champions League, in der sich Ajax unter anderem in einer Gruppe mit Borussia Dortmund durchsetzte und beide Duelle gegen den BVB für sich entscheiden konnte, stand Gravenberch in allen Partien bis zum Ausscheiden im Achtelfinale in der Startelf der Amsterdamer.