Saison-Aus! Hertha BSC muss auf Piatek verzichten - EM-Teilnahme in Gefahr

Bundesligist Hertha BSC muss in den restlichen beiden Saisonspielen auf Stürmer Krzysztof Piatek verzichten. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, zog sich der 25 Jahre alte Pole beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Schalke 04 am Mittwoch eine Fraktur im Sprunggelenk zu. Das ergab eine Untersuchung am Donnerstagvormittag. Damit ist auch eine EM-Teilnahme in Gefahr.

Anzeige

"Es sieht nicht gut aus", vermutete Hertha-Trainer Pal Dardai bereits nach dem Spiel eine schlimme Diagnose: "Das Sprunggelenk ist am Arsch." Dardai hatte bereits gegen Schalke viele Ausfälle zu beklagen. Unter anderen fehlten im Abstiegskampf zuletzt Angreifer Jhon Cordoba, Offensivspieler Matheus Cunha, Maximilian Mittelstädt und Ex-Weltmeister Sami Khedira.