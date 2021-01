Lieber abbrechen? Saison durchziehen? Drittligisten stecken weiter im Dilemma

Das Mittelfeld fällt ab: So habt ihr die 96-Profis in Darmstadt gesehen

„Was Tests und Hygienekonzepte betrifft, gibt es wenig Unterstützung vom DHB“, sagt HSV-Teammanager Dirk Müller. Auch die Anderter trainieren wieder, aber nur, weil sich die Spieler an den Kosten beteiligen. Bei der Videokonferenz am 10. November wurde vom DHB in Aussicht gestellt, sich an den Kosten für die Tests zu beteiligen – sofern Deutschland an der WM in Ägypten teilnimmt. Diese Idee soll jedoch vom Tisch sein. Müller würde sich deshalb zumindest eine Erstattung der Meldegelder wünschen, um den Haushalt zu entlasten.

Nur wer aufsteigen will, spielt?

Zudem gibt es zahlreiche unterschiedliche Regelungen in Deutschland, die es selbst Vereinen, die spielen wollen, nicht erlauben, die Hallen zu nutzen. Ein fairer Wettbewerb ist so nicht gegeben. Es wird deshalb etliche Vereine geben, die sich für einen Saisonabbruch aussprechen dürften, während die Topvereine unbedingt die Aufsteiger in die zweite Liga ermitteln wollen.

Um dieses Dilemma zu lösen, steht nach Informationen vom SPORTBUZZER folgende Idee zur Diskussion: ein erneuter Verzicht auf Absteiger in die Oberliga, und wer aufsteigen will, der spielt.

Jürgen Bätjer, der seit 2019 die sportliche Verantwortung bei Eintracht Hildesheim trägt, hält nichts davon, zu sagen: „Wer Geld hat, der kann spielen.“ Eine solche Entscheidung würde die bisherigen Strukturen der Liga aufbrechen. Sollte die Mehrheit dennoch heute zu diesem Schluss kommen, müsste man die Idee laut Bätjer auch konsequent zu Ende denken und die Liga reformieren: „Dann soll man aus jeder der vier Staffeln die Spitzenvereine nehmen und eine eingleisige dritte Liga einführen.“