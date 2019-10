Saison-Fehlstart: Dresdner SC unterliegt Potsdam mit 1:3

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl unterlag am Samstag in heimischer Halle dem SC Potsdam, Dritter der Vorsaison, mit 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 22:25).