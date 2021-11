Saison-Finale in Dresden-Seidnitz: Außenseiter Mansour holt sich den Herbstpreis

Dresden. Trotz kaltem, trübem Novemberwetter und der 2G-Regel fanden am Mittwoch noch einmal knapp 4000 Besucher den Weg auf die Dresdner Galopprennbahn. Wie immer also lockte das Saison-Halali die Turffreunde nach Seidnitz und sie wurden nicht enttäuscht. Sieben spannende Rennen mit über 70 Vollblütern boten so manche Überraschung. Anzeige

Höhepunkt war natürlich das letzte Listenrennen in Deutschland in diesem Rennjahr. Und der mit 22.500 Euro dotierte Herbstpreis unter dem Patronat von USD Immobilien ging an Außenseiter Mansour unter René Piechulek. Der vierjährige Hengst aus dem Bremer Stall von Trainer Toni Potters führte vom Start weg, konnte sich deshalb das Rennen über die 2200 Meter selbst einteilen und ließ am Ende die favorisierten Whizzair unter Andrasch Starke und No Waltz mit Sibylle Vogt im Sattel hinter sich. Besonders Toni Potters freute sich natürlich über seinen ersten Listensieg seit fünf Jahren, zumal er auch nur mit diesem einen Pferd an die Elbe gereist war.

Das Saisonfinale eröffnet hatte Antinanco mit einem klaren Favoritensieg. Der zweijährige Hengst mit dem vielfachen Champion Andrasch Starke im Sattel unterstrich mit seinem Sieg noch einmal seine Derbynennung für kommendes Jahr. Im zweiten Rennen erlebten die Zocker eine faustdicke Überraschung. Mit Shape of you unter Janina Boysen setzte sich ein krasser Außenseiter (563:10) durch. Und weil auch mit dem zweitplatzierten Soldat, geritten vom gebürtigen Dresdner Alexander Pietsch, wohl die wenigsten Wetter rechneten, zahlte am Ende die Dreier-Wette 73 538 für zehn Euro. Für den einzigen Heimsieg am letzten Renntag sorgte Key to Success mit Wladimir Panov im Sattel. Der vierjährige Wallach wird in Seidnitz von Stefan Richter betreut.

Höhen und Tiefen

Das Silberne Hufeisen sicherte sich nach den sieben Renntagen der Berliner Trainer Roland Dzubasz mit sechs Siegen. Bei den Jockeys verteidigte der Champion Bauyrzhan Murzabayev seinen Titel mit neun Erfolgen. Der 29-jährige Kasache hatte im dritten Rennen mit Sky Emperor seinen 110. Treffer in diesem Jahr in Deutschland gefeiert. Sein drittes Championat in Folge ist nur noch Formsache.

Die Dresdner Verantwortlichen zeigten sich nach dem Saison-Halali mit dem Gesamtumsatz von 182.959,62 Euro zufrieden. Allein in der Viererwette des sechsten Rennens lautete der Umsatz 22.681 Euro. „Diese Zahlen machen uns natürlich sehr glücklich. Der Buß- und Bettag gehört nach wie vor zu den Highlights einer jeden Saison“, sagte Rennvereins-Präsident Michael Becker.