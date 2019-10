Saison-Halali im Scheibenholz mit Mister Bean und vier weiteren Leipziger Pferden

Zwei der zehn Bewerber um die 10 000-Euro-Prüfung mögen den Kurs in Leipzigs Mitte besonders: Antares und Vatenko. Doch als Favorit sollte Nordinsky aus Hannover an den Start gehen. Zwei Renntitel sind Legenden des Leipziger Turfs gewidmet: Heinrich Schirm und Erich Siegel.

Das war der Aufgalopp im Scheibenholz am 1. Mai 2019. © André Kempner

Natürlich will auch Leipzigs Trainer Marco Angermann seine Bilanz verbessern, wozu ihm fünf seiner Schützlinge verhelfen sollen. Die Hoffnungen ruhen unter anderem auf Mister Bean, der für einen Sieg überfällig ist. Im gleichen Rennen (Nr. 6) werden die Mitglieder des Volksrennstalles Scheibenholz ihrem neuen Pferd, der von Halle nach Leipzig gewechselten Zauberlady, die Daumen drücken.

Leipziger Pferd obenauf: Mockingjays Siegeszug hält an

Auch aus den großen Trainingsquartieren und aus Tschechien reisen Pferde ins Scheibenholz. Das garantiert eine interessante Mischung. Erstmals in diesem Jahr kann man vor Ort eine Viererwette spielen, wobei im dritten Rennen 10 000 Euro garantiert ausgezahlt werden. Kurios am Rande: Im ersten Rennen treten zwei Oldies an, die trotz ihres Alters noch nie gewonnen und mit je 33 Einsätzen die gleiche Anzahl von Starts absolviert haben: Silenos ist zwölf Jahre, der Leipziger Fritz acht Jahre.

Jens Sorge

Tipps für Samstag ab 14 Uhr:

1. Napston – Gertie Bassett – Asian Highway

2. Waldana – Valanca – Vaerya

3. Big Panther – Never in Doubt – Humita – Sternzeichen

4. Nordinsky – Candy Crush – Anpak

5. Kliff – Purple Rose – Shamox

6. Mister Bean – Bective – Zauberlady