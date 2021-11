Saison-Halali in Dresden-Seidnitz mit besonderem Höhepunkt

Dresden. Traditionell zum Buß- und Bettag lädt die Galopprennbahn in Seidnitz zum letzten Renntag ein. Das Saison-Halali hält auch in diesem Jahr wieder ein Highlight bereit, denn mit dem 12. Dresdner Herbstpreis steht noch mal ein Listenrennen auf der Turfkarte – das letzte des Jahres in ganz Deutschland. Und so sind die Startboxen in den sieben Rennen mit 73 Vollblütern nicht nur gut gefüllt, sondern es steigen auch die Top-Jockeys der Szene in den Sattel, darunter Andrasch Starke, der gebürtige Dresdner Alexander Pietsch, der aktuelle Champion Bauyrzhan Murzabayev oder Jozef Bojko. Anzeige

Der belgische Reiter Koen Clijmans kommt sogar nur für einen Ritt nach Seidnitz. Der Herbstpreis, der mit 22.500 Euro dotiert ist, steht erstmals unter dem Patronat von USD Immobilien. „Das Unternehmen ist erst seit letztem Renntag unser Partner. Geschäftsführer Thomas Dathe hat es so gut gefallen, dass USD gleich dieses Listenrennen übernommen hat“, freut sich Rennvereins-Geschäftsführer Thomas Schmidt.

Neun Galopper werden in die Startboxen einrücken. Zu den Favoriten gehört die dreijährige Stute Whizzair aus dem Gestüt Schlenderhan, die von Markus Klug trainiert und von Andrasch Starke geritten wird. Trainer Andreas Wöhler schickt mit Russian Souffle eine vierjährige Stute an den Start, die in Seidnitz dieses Jahr schon den Sommerpreis gewann und sich deshalb ebenfalls gute Chancen ausrechnet.

Murzabayev führt Bestenliste an

Ein Lokalmatador ist in diesem Rennen nicht vertreten. Insgesamt aber satteln die Seidnitzer Trainer zehn ihrer Vollblüter. Stefan Richter rechnet sich dabei vor allem mit dem dreijährigen Wallach Gedöns einiges aus und Claudia Barsig setzt unter anderen auf Novika und Amsterdam. Claudia Barsig erhält am Rande der Veranstaltung noch ein verspätetes Präsent, denn die Trainerin hatte im vergangenen Jahr das Silberne Hufeisen gewonnen. Die Auszeichnung fand aber wegen Corona nicht statt.

Bei den Jockeys dürfte der Vorjahressieger zugleich der Gewinner in diesem Jahr sein, denn Bauyrzhan Murzabayev führt mit acht Siegen die Bestenliste in Dresden an und wird sich wohl erneut die beliebte Trophäe sichern. Bei den Trainern liegt bisher Roland Dzubasz mit fünf Siegen in Front. Für die Zocker gibt es noch einen besonderen Anreiz: Im sechsten Rennen ist eine Viererwette mit Garantie-Auszahlung von 10.000 Euro ausgelobt.