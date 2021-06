Termin fix: Spielbetrieb in Landes- und Bezirksliga soll Mitte August starten

Die Fußballsaison 2021/2022 im Amateurbereich nimmt langsam aber sicher Konturen an. Punktspielstart soll sowohl in der Landesliga der Männer als auch für die Bezirksligamannschaften am Wochenende 14./15. August sein. „Dieser Termin ist fix“, bestätigt Thorsten Schuschel, Vorsitzender des Spielausschusses im NFV-Bezirk Hannover. Darauf verständigten sich am Dienstagabend die 19 Vereine der Landesliga sowie tags darauf die Vertreter der Bezirksligaklubs jeweils in einer Videokonferenz im virtuellen Raum mit dem Spielausschuss.

Anzeige

Wie sehen die Staffeln in der Landesliga aus?

Die Trainer der Landes- und Bezirksligamannschaften der Männer können jetzt mit vollem Elan in die Planung der Saisonvorbereitung einsteigen. Am 14./ 15. August geht es wieder los im Kampf um Tore und Punkte, darauf werden die Klubs in den kommenden Wochen gezielt hinarbeiten.