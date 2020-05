Saisonabbruch im Amateurfußball: Diese drei Szenarien stehen zur Debatte

Damit im niedersächsischen Amateurfußball endlich Klarheit darüber herrscht, wie es weitergeht, ist ein außerordentlicher Verbandstag nötig. Bis es so weit ist, wird es noch Wochen dauern, die Beschlussvorlage, über die dann entschieden wird, soll allerdings schon am Montag (11. Mai) in einer Video-Konferenz besprochen werden - an der werden neben Verbandsvertretern auch die 33 Kreisvorstände teilnehmen. Das sagte der Spielausschuss-Vorsitzende Jürgen Stebani im Gespräch mit dem SPORTBUZZER.

"Ein außerordentlicher Verbandstag ist zwingend notwendig", so Stebani. "An dem wird an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Abbruch beschlossen. Am Montag werden wir alles mit den 33 Kreisvorsitzenden besprechen - und dann bereiten wir die Beschlussvorlage für den Verbandstag vor." Der Verbandstag soll dazu auch keine zehn Wochen Vorlauf benötigen. Stebani: "Das wird verkürzt, das ist rechtlich geklärt."

Stebani hat einen Favoriten

Den Kreis-Chefs werden dann drei Szenarien vorgestellt, die alle auf ein Saisonende hinauslaufen: Die komplette Annullierung der Saison, eine Wertung des Ist-Standes ohne Absteiger, nur mit Aufsteigern und drittens eine Wertung der Saison unter Berücksichtigung der Quotientenregelung (wie es beispielsweise im Handball geschehen ist). Dabei werden die bisher erzielten Punkte durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt, so sollen dann auch die Ab- und Aufsteiger bestimmt werden.