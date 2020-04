Saisonabbruch in Landesliga und -klasse? Vereine entwickeln Szenarien 

Freital. Wie weiter in der Landesliga und den vier Landesklasse -Staffeln? Diese Frage treibt viele Vereine um. Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) spielt auf Zeit, wartet, bis es vom DFB und dem NOFV Entscheidungen gibt, wie mit der laufenden Saison von der Bundesliga bis zur Oberliga umgegangen wird. Einen Aufsteiger aus der Landes- in die Oberliga wird es definitiv nicht geben, nachdem auch die Kamenzer ihren Aufstiegsverzicht erklärt haben.

Nicht wenige Sachsenligisten freuten sich auf den „Freitaler Großverein“, der 2020/21 in der Landesliga als Aufsteiger an den Start gehen wollte. Sportlich lief bisher alles nach Plan, denn der Hainsberger SV führt die Landesklasse Mitte souverän an. Die geplante Fusion mit dem FV Blau-Weiß Stahl Freital und der SG Motor Freital war auf einem guten Weg – bis die Corona-Krise auch hier einen dicken Strich durch die Rechnung machte. Die entscheidende Mitgliederversammlung zur Verabschiedung der Fusion musste abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Der SFV soll Antworten geben

Ungeklärt ist auch die Frage, was mit den aktuellen Startplätzen in den verschiedenen Ligen passiert, sollte die Fusion noch bis zum 1. Juli über die Bühne gehen. Die drei Vereine haben an die Verbände entsprechende Anfragen gerichtet, ob alle Plätze zukünftig von den Mannschaften des Fusionsvereins besetzt werden können. „Wir haben an alle Verbände sowohl für den Nachwuchs- als auch den Erwachsenen-Bereich eine entsprechende Anfrage gerichtet“, so Niebel. „Sowohl der Stadtverband Dresden als auch der Kreisverband Sächsische-Schweiz Osterzgebirge haben sich hierzu geäußert. Alle Klassen, die bisher von den Vereinen besetzt werden, können weiter besetzt werden.“

Noch keine Information liegt aber vom Sächsischen Fußballverband vor. Niebel dazu: „Wir könnten aber nur auf dieser Ausgangsgrundlage des Sächsischen Fußballverbandes sowie der Stellungnahmen des Kreis- und des Dresdner Fußballverbandes bis Ende Mai, dem Stichtag für die Abgabe der Mannschaftsmeldungen 2020/21, unsere Meldung für Nachwuchs- und Erwachsenbereich erarbeiten.“