Saisonabbruch: KV Wolfsburg verpasst Aufstieg in die 1. Bundesliga

Die ganze Saison über führte der KV Wolfsburg die Tabelle in der 2. Bundesliga Nord/Ost an, bis zum 16. Spieltag. Im letzten Saisonspiel unterlagen die Wolfsburger dem SV Kleeblatt Berlin, der Konkurrent setzte sich an die Tabellenspitze - es folgte der Saisonabbruch. Die Berliner steigen in die 1. Bundesliga auf, Wolfsburg bleibt zweitklassig.

Mathias Hähnel hegt keinen Groll nach der Entscheidung des Deutschen Classic-Keglerbunds. "Ich empfinde das in dieser Situation nicht als bitter. Es musste eine Entscheidung getroffen werden, die Berliner haben auch eine super Saison gespielt, dass sie aufsteigen, ist in Ordnung", sagt der Vorstandsvorsitzende und Spieler der Wolfsburger. "In der Haut der Funktionäre möchte man ja ehrlich gesagt auch nicht stecken, so eine Entscheidung treffen zu müssen."