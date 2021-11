Vor Saisonabschluss in Turin: Olympiasieger Alexander Zverev will perfektes Tennisjahr krönen

Es ist ein fantastisches Tennisjahr, das Alexander Zverev hinter sich hat. Und es ist noch nicht vorbei. Ab diesem Sonntag kämpft der beste deutsche Tennisprofi bei den ATP-Finals in Turin um seinen sechsten Titel 2021. Für Zverev könnte der traditionelle Saisonabschluss, bei dem die besten acht Spieler der Männerweltrangliste aufeinandertreffen, so etwas wie ein lockerer Zielsprint sein. Nach dem Motto: "Egal, wie es ausgeht, mir kann sowieso nichts mehr passieren." Aber diese Laissez-faire-Einstellung, die man Zverev in der Vergangenheit immer mal vorgeworfen hat, ist längst Geschichte. Anzeige

Der Hamburger, der in dieser Saison in Acapulco, Madrid, Cincinnati und Wien triumphierte und als Highlight das Olympische Tennisturnier von Tokio gewann, hat sich in diesem Jahr als Spieler stark verbessert. Aufschlag, Rückhand, Beweglichkeit, Physis: Zverev hat in vielen Schlüsselbereichen seiner Sportart hart an sich gearbeitet. Seine Karriere verläuft auch deshalb immer erfolgreicher. Und auch wenn der 24-Jährige zuletzt ein bisschen überspielt wirkte und beim Masters-Event in Paris-Bercy vor einer Woche im Halbfinale deutlich Daniil Medwedew aus Russland unterlegen war: Für die ATP-Finals in Turin will der 24-Jährige ein letztes Mal alle Kräfte bündeln.

"Ich bin nicht nach Turin gekommen, um an dem Turnier einfach nur teilzunehmen. Ich will hier noch einmal möglichst viele Matches gewinnen und so weit wie möglich kommen", sagte Zverev am Freitag bei der Eröffnungspressekonferenz der mit über 14 Millionen Dollar (gut 12,2 Millionen Euro) dotierten Veranstaltung in der Mehrzweckhalle "Pala Alpitour". In seiner Gruppe trifft der Weltranglistendritte auf den Italiener Matteo Berrettini (Sonntag, nicht vor 21 Uhr), US-Open-Sieger Medwedew und Außenseiter Hubert Hurkacz aus Polen. Nur die zwei Besten kommen weiter. Zum Duell mit der Nummer eins der Welt, Novak Djokovic, könnte es für den Deutschen frühestens im Halbfinale kommen.

Zverev auf nächster Stufe

Zverev indes kann immer noch unnahbar wirken. Und manche Kritiker sagen ihm eine gewisse Arroganz nach, weswegen der Fast-Zwei-Meter-Mann in Sachen Popularität in seinem Heimatland noch nicht den Status innehat, den Boris Becker zum gleichen Zeitpunkt seiner Karriere in Deutschland hatte. Doch auch diesbezüglich holt Zverev auf – und hat in diesem Jahr in seiner Persönlichkeitsentwicklung die nächste Stufe genommen. "Ich bin ruhiger geworden und treffe die Entscheidungen jetzt selbst", sagte der Rechtshänder. Er habe wieder "die Kontrolle", schob er mit Blick auf sein neues, altes Umfeld hinterher. "Das war ein großer Schritt nach vorne."

Seit Anfang des Jahres läuft vieles im Management über seinen Bruder Mischa und den Familienverbund mit Vater Alexander senior, der ihn auch wieder trainiert. Zverev braucht diese gewisse Art der familiären Geborgenheit. Der Gewinn der Goldmedaille, für Zverev "einer der emotionalsten Momente überhaupt", hat seine Beliebtheitswerte verbessert. Sogar für die Auszeichnung als "Sportler des Jahres" soll er im Gespräch sein. Dieses für einen Individualsportler neue Gefühl, in Tokio im Kollektiv ein Land zu repräsentieren, war wichtig – und hat seine Wirkung nicht verfehlt. Stichwort: Demut.