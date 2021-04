Liebessieg beim Saisonauftakt: Panov lässt auf der Neuen Bult Reeses Augen leuchten

Panov und Reese sind seit zehn Jahren ein Paar. Seit Jahresbeginn ist die Gröschel-Nachfolgerin Reese Cheftrainerin in Langenhagen. Der Renntag am Sonntag auf der Bult war ihr erster Heimauftritt als verantwortliche Trainerin. Im siebten Rennen des Tages lief es zunächst auf einen möglichen Erfolg von der ebenfalls von Reese vorbereiteten Amarcord hinaus. Der Puls bei Reese stieg schon gewaltig, ihr Fokus blieb auf der Stute.

Dann hörte sie die Stimme von Rennbahnkommentator Sven Wissel über die Lautsprecher. „Igneo, greift an!“ Stimmt, der war ja auch noch da, dachte sich Reese. Panov und der im Gestüt Evershorst in Langenhagen aufgewachsene Igneo überrollten das Feld im Schlussspurt – und sicherten den einzigartigen Triumph. Es war Panovs erster Saisonsieg, Reeses zweiter, aber ihr erster auf der Heimbahn. Zusammen gewannen beide noch nie. „Das ist natürlich ganz besonders“, sagte Reese.

Panov kann den Sieg nur kurz genießen

Die Siegerehrung übernahm Filip Minarik – auch das war ein spezieller Moment. Minarik war am 3. Juli 2020 in Mannheim schwer gestürzt, lag wochenlang im Koma. Der Starjockey musste seine Karriere beenden. Vergangene Woche in Köln ließ er sich erstmals wieder auf einer Rennbahn blicken.

Am Sonntag zum zweiten Mal in Langenhagen – seiner alten und neuen Heimat. Frau Katja stammt aus Hannover, Minarik zieht vom ehemaligen Arbeitsplatz Köln zurück zur Familie nach Hannover. „Es tut mir gut, hier zu sein auf der Bahn“, sagte er. „Ich liebe die Rennsportluft.“ Seinen letzten Karrieresieg hatte er, wenige Tage vor dem Sturz, am 28. Juni geholt – in Hannover, auf Igneo.

Jockey Panov konnte den Sieg mit Igneo kaum genießen. Schon ein Rennen später saß er auf Namos. Deutschlands bester Sprinter aus Hannover wurde im Waldpfad-Cup allerdings nur Fünfter. Für Bult-Trainer Moser nicht schlimm, für Namos war es lediglich ein Rennen zum Warmwerden. Das Listenrennen gewann Rubaiyat unter Weltklassejockey Andrasch Starke.