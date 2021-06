Werder Bremen plant zum Saisonauftakt gegen 96 mit 8.500 Zuschauern - ohne Gästefans

Die Corona-Neuinfektionen sind in Deutschland weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Grund genug also, um zum Start der neuen Fußball-Saison wieder mit Fans in den Stadien zu planen. Werder Bremen, erster Gegner von Hannover 96 in der Spielzeit 2021/22, möchte beim Auftaktspiel jedenfalls 8.500 Zuschauer begrüßen, man plant also mit einer Gesamtauslastung von 20 Prozent.

Fix ist die 20-prozentige Stadionauslastung allerdings noch nicht. In den kommenden Tagen sollen entsprechende Gespräche mit den einzelnen Ämtern geführt werden. Auch die DFL will für Klarheit in der Zuschauerfrage sorgen. An anderen Standorten gibt es sogar die Erlaubnis, noch mehr Fans zuzulassen.