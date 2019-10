Saisonausklang im Kosovo

Beim Triumph des Leipziger Galoppers Mockingjay im Ausgleich 1 im Hoppegarten brüllte ich vor gut einer Woche, noch in Zagreb weilend, das ganze Hotel zusammen, so spannend war das Finish, immer wieder bäumte sich der Wallach auf, war schon von einem Gegner passiert, kam wieder zurück und gewann mit einer halben Länge, das war großer Sport und sein sechster Sieg in Serie! Und wann hat ein Leipziger zuletzt einen Ausgleich 1 gewonnen, da fällt mir spontan Blueberry Forrest unserer Scheibenholz-Legende Peter Hirschberger ein, der ebenfalls von „Hirschl“ trainiere Mharadono, inzwischen im Pferdehimmel, war mal 2. in einem Ausgleich 1 im Scheibenholz, danach gewann er sogar auf Gruppe 3 Level! Eine Weile her das alles, ja, die Zeit ist wohl wirklich das schnellste Rennpferd und im Gegensatz zu Enable unschlagbar, aber was wäre der Rennsport ohne seine Geschichten und Emotionen.