Saisonfinale von RB Leipzig: Sabitzer fällt aus, Forsberg und Schick fraglich

Feiert Krauß sein Debüt?

Auf jeden Fall dabei sein wird Nationalstürmer Timo Werner . Es wird mit Spannung erwartet, ob sich der 24-Jährige in seinem letzten Match im RBL-Trikot gebührend, also mit einem Tor, verabschiedet. Sein letztes Heimspiel gegen den BVB verlief auch aus persönlicher Sicht enttäuschend.

Trainer Julian Nagelsmann will den dritten Platz – ob mit oder ohne Werner-Tor – unbedingt verteidigen. Auch mit Hinblick auf ein Plus an Fernsehgeldern im Vergleich zum vierten Rang. Nach den Leistungen seiner Elf über die gesamte Saison hält der Fußball-Lehrer den Bronzerang sowieso für gerechtfertigt. Seine Rechnung ist einfach: Eins (Platzierung der Hinrunde) plus Fünf (Platzierung der Rückrunde) macht Sechs. Und Sechs geteilt durch Zwei ergibt Drei. „Wir gehören auf den dritten Platz dieses Jahr“, betont der RB-Coach.