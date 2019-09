Saisonstart: Scorpions wollen mit Ruhe und Charakter in die Play-offs

Ob es diesmal ein bisschen mehr wird? Zweimal in Folge haben die Hannover Scorpions das Halbfinale der Play-offs erreicht. Am Freitag unternimmt der Eishockey-Oberligist einen neuen Anlauf und startet mit einem Heimspiel gegen die Black Dragons Erfurt (20 Uhr, Hus-de-Groot-Eisrena) in die Saison.

Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher warnt jedoch davor, die Wiederholung der Vorjahresergebnisse als Ziel auszurufen. „Die Oberliga ist noch ausgeglichener als zu­letzt. Man gewinnt kein einziges Spiel mehr im Vorbeigehen“, sagt Haselbacher und denkt damit an frühere Leichtgewichte der Staffel Nord wie die Harzer Falken, Berliner Preussen oder den EHC Timmendorfer Strand. Zu den eher schwächeren Teams zählten im Vorjahr auch die Erfurter – damals bereits zweimal Sieger gegen die Scorpions: „In einer Saison kann so viel passieren. Wir wollen solide die Play-offs erreichen, am besten auf einem Platz mit späterem Heimvorteil, und dann sehen wir weiter.“