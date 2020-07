Den Saisonstart in der Formel 1 live im TV und Online-Stream sehen

Eine gute Nachricht für alle Motorsport-Fans: Endlich geht es wieder los! Die Formel 1 startet wegen der Coronavirus-Pandemie mit knapp vier Monaten Verspätung in ihre neue Saison. Gefahren wird im österreichischen Spielberg - ohne Zuschauer, dafür aber mit einem strengen Hygienekonzept für alle Beteiligten. Als großer Favorit startet Lewis Hamilton die Mission Titelverteidigung. Der 35 Jahre alte Mercedes-Pilot zeigte sich bereits im Vorfeld des ersten Rennens nach der Corona-Pause in guter Form. In der neuen Saison strebt der Brite nach seinem siebten WM-Titel. Damit würde er mit der Bestmarke von Michael Schumacher gleichziehen.