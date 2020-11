Saisonstart mit 27 Teams! Gifhorns eFootball boomt

Virtueller Vorhang auf: Gifhorns Konsolenkicker suchen online ab dem 16. November wieder ihren Kreismeister. Es ist eine Saison der Rekorde: Nie dauerte eine Spielzeit länger, nie gingen mehr Teams an den Start – und das Teilnehmerfeld wartet mit Überraschungen auf.

Die Entwicklung der eFootball-Liga verläuft rasend schnell. Nachdem der Kreis Gifhorn in der Saison 2018/19 und 19/20 den eFootball-Kreispokal ausspielen ließ, wurde nach Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang des Jahres spontan im April die Pilot-Liga der eFootball-Kreisliga Gifhorn ins Leben gerufen. Als in der realen Welt kein Ball mehr rollte, sollte der Konsolen-Kick Abwechslung und Zusammenhalt bringen. In zwei Gruppen kämpften die Teams während des Lockdowns online um die Krone. Letztlich holte sich der VfR Wilsche/Neubokel vor dem 1. FC Wedelheine den Titel.

Das Turnier kam gut an, Teilnehmer und Verantwortliche wollten mehr. Bereits im vergangenen Juni ging es weiter, diesmal mit der Einteilung in zwei Staffeln, der Kreisliga und der Kreisklasse. In der Kreisliga holte sich diesmal Wedelheine am letzten Spieltag im direkten Duell mit Rötgesbüttel die Meisterschaft. In der Kreisklasse ging der Titel an den SV Dannenbüttel, der ebenso aufstieg wie Vizemeister Wesendorfer SC.

Das erste Mal ist eine Frau dabei

Mit zehn Teams pro Staffel hatte Gifhorns eFootball-Beauftrager Steven Melzian nun für die am 16. November startende dritte Auflage kalkuiert. Es wurden 27! „Aufgrund der vielen Anmeldungen wird in einer Kreisliga mit zehn Mannschaften und in zwei parallel laufenden Kreisklassen (Staffel A und B) mit einmal acht und einmal neun Teams gespielt“, berichtet Melzian. Gezockt wird wieder auf der Playstation 4, erstmals aber das Spiel FIFA 21. Die ersten Beiden jeder Kreisklasse steigen direkt in die Kreisliga auf. Die Zweitplatzierten spielen in einer reinen Aufstiegsrelegation den dritten Aufsteiger aus. Dementsprechend steigen drei Teams aus der Kreisliga ab.