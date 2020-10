Vor dem Ligastart: HC Elbflorenz will einstelligen Tabellenplatz

Dresden. Fast elf Wochen Vorbereitung liegen hinter den Zweitliga-Handballern des HC Elbflorenz. An diesem Freitag geht es endlich los. Zum Auftakt der Liga treten die Schützlinge von Trainer Rico Göde bei der HSG Konstanz (20 Uhr) an. Für alle 19 Vereine im Bundesliga-Unterhaus ist es ein Start in die bisher schwierigste Spielzeit überhaupt, denn angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie bleiben viele Fragezeichen.

So weiß derzeit niemand, ob überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Ein erneuter Abbruch hätte wohl für viele Klubs drastische wirtschaftliche Folgen. Um Risiken zu minimieren, werden die Akteure jeden Donnerstag getestet – was finanziell aber wiederum den Etat belastet, zum Beispiel beim HCE mit bis zu 100.000 Euro in der Saison. Dabei haben die Elbestädter dank der Partnerschaft mit dem Krankenhaus Friedrichstadt noch einen sehr fairen Preis bekommen. Der HSV Hamburg musste allerdings jetzt schon sein Auftaktmatch verschieben, nachdem fünf Spieler positiv getestet worden waren. Wie diese Fakten dann bewertet werden, hängt vom jeweiligen Gesundheitsamt ab.

Doch von all diesen Umständen wollen sich die Dresdner derzeit nicht verrückt machen lassen. „Ich glaube nicht, dass es eine normale Saison wird. Wir müssen uns auf viele Unwägbarkeiten einstellen und deshalb flexibel reagieren können“, gibt Rico Göde zu. Er setzt aber gleich hinterher: „Über allem steht für mich, dass es jetzt losgeht. Darauf freue ich mich“, betont Göde, der daran erinnert, dass seine Mannschaft am 7. März das letzte Punktspiel absolviert hat. „Das war eine extrem lange Pause, deshalb sind natürlich alle heiß“, weiß der 38-Jährige.

Vier Spieler haben einen leichten Infekt

Und nach sechs Siegen in acht Vorbereitungsspielen – darunter auch gegen Erstligisten – treten seine Schützlinge an diesem Donnerstag die Reise an den Bodensee mit dem nötigen Selbstvertrauen an. Göde fand die deutlich längere Vorbereitungszeit sehr hilfreich. „Es war cool, weil man an bestimmten Themen intensiver arbeiten konnte. Viel Wert haben wir auch auf die Athletik gelegt und ich denke, man hat dann in den Testspielen gesehen, dass wir in der Abwehr, beim Rückzugsverhalten und im Tempospiel deutlich besser geworden sind. Da konnte ich einen klaren Trend nach oben beobachten“, ist der Chefcoach positiv gestimmt. Auch die Integration der Neuzugänge Lukas Wucherpfennig, Ivar Stavast, Marius Noack und zuletzt auch Michael Oehler sei sehr gut gelungen.

Verzichten muss Göde zum Saisonstart allerdings noch auf die Langzeitverletzten Nils Gugisch, Nils Kretschmer und Arseniy Buschmann. „Leider plagten sich in dieser Woche vier Spieler mit einem leichten Infekt, aber ich hoffe, sie sind alle einsatzfähig“, meint der Coach, der Konstanz als „heimstarken Gegner“ einschätzt. Er lässt aber auch keinen Zweifel daran: „Wir wollen dort die beiden Punkte holen.“ Dabei könnte den Elbestädtern in die Karten spielen, dass die sonst lautstarke Kulisse von 1.500 Fans wegen der Hygieneregeln auf 485 geschrumpft werden muss. Übrigens herrschen auf diesem Gebiet deutliche Unterschiede in der Liga. Während die Dresdner bei den Heimspielen 965 Fans begrüßen dürfen, muss derzeit Hamm-Westfalen gänzlich ohne auskommen.