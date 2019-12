Nach Sala-Tod: Cardiff City legt vor CAS Berufung gegen FIFA-Urteil ein

Der walisische Klub Cardiff City hat im Streit um die nachträgliche Transferentschädigung für den tödlich verunglückten Fußballer Emiliano Sala Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS eingelegt. Der Fußball-Weltverband FIFA hatte Ende September den Absteiger aus der Premier League zu einer Zahlung von sechs Millionen Euro an den FC Nantes aufgefordert, Cardiff hatte daraufhin den Gang vor den CAS angekündigt. Der Gerichtshof eröffnete am Donnerstag in Lausanne das Berufungsverfahren.