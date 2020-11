Salah vor Rückkehr nach Corona-Infektion: Liverpool-Trainer Klopp hofft auf Einsatz gegen Bergamo

Liverpool-Coach Jürgen Klopp rechnet mit der Rückkehr von Star-Stürmer Mohamed Salah nach dessen Corona-Infektion. "Er kann mit uns trainieren", sagte der deutsche Fußball-Lehrer nach dem Premier-League-Sieg gegen Leicester City (3:0) am Sonntagabend und verweis auf ein negatives Testergebnis. Salah werde in den nächsten zwei Tagen zwei weitere Tests haben, unter anderem von der UEFA. Klopp hofft, dass der ägyptische Angreifer am Mittwoch in der Champions League im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo spielen kann.

Anzeige