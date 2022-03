Entscheidung aus "aus vollster Überzeugung": U21-Europameister Salih Özcan für Türkei nominiert

Mittelfeldspieler Salih Özcan hat sich für eine Zukunft bei der türkischen Nationalmannschaft entschieden. Der in Köln geborene Sohn türkischer Eltern hatte zuvor alle Jugend-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen und wurde mit der U21 unter Nationaltrainer Stefan Kuntz im vergangenen Jahr U21-Europameister. Mit Kuntz, der seit vergangenem Jahr türkischer Nationaltrainer ist, arbeitet Özcan nun wieder zusammen - und zwar relativ zügig. Nach seiner Entscheidung pro Türkei nominierte Kuntz den 24-Jährigen für das kommende Testspiel zweier in den WM-Playoffs gescheiterter Nationen am Dienstag gegen Italien direkt nach.

Özcan spielt seit seiner Jugend für den 1. FC Köln. In der Saison 2019/20 spielte er auf Leihbasis für Holstein Kiel. In der laufenden Spielzeit stand der zentrale Mittelfeldspieler in 25 von 27 möglichen Partien in der Bundesliga auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. Köln rangiert aktuell auf Platz sieben und hat realistische Chancen auf eine Europapokal-Teilnahme.