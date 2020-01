FC Bayern: Salihamidzic über die Zusammenarbeit mit Kahn und den gemeinsamen Titel-Traum

Hasan Salihamidzic will sich nach der Wiedervereinigung mit Oliver Kahn beim FC Bayern München einen weiteren Traum mit dem einstigen Teamkollegen erfüllen. "Wir haben im Trikot die Champions League gewonnen und wollen - wenn es möglich ist - auch im Anzug zusammen die Champions League gewinnen", sagte der Sportdirektor im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Katar. Kahn gehört seit Jahresbeginn dem Vorstand des FC Bayern an.