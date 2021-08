Salihamidzic mahnt Bayern-Stars: "Offen sein für Veränderungen" unter Nagelsmann

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sieht den Ausfall des Münchner Pokalspiels als Probelauf vor dem Saisonstart der Bundesliga nicht als Nachteil für den deutschen Meister an. „Das war nicht so negativ. Wir haben etwas intensiver trainieren können“, sagte Salihamidzic am Sonntag im Fußball-Talk "Doppelpass" bei Sport1. Man werde am kommenden Freitag im Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach bereit sein, glaubt der ehemalige Profi.

Anzeige