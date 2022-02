Salihamidzic kontert Matthäus wegen Upamecano-Kritik: "Was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht"

Upamecano war nach einer unterdurchschnittlichen Leistung am Wochenende gegen den Aufsteiger zur Halbzeit ausgewechselt worden. Matthäus ist der Meinung, dass bei dem 42,5 Millionen Euro teuren Einkauf (von RB Leipzig) das "Preis-Leistungs-Verhältnis" nicht stimme. "Anlaufschwierigkeiten sind ja okay. Andererseits ist er schon sieben, acht Monate bei Bayern, hat mit Julian Nagelsmann denselben Trainer wie zuletzt bei RB Leipzig – wie lange soll er noch Zeit bekommen?"

Darauf angesprochen, stellte sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwochabend am DAZN-Mikro im Vorfeld der Champions-League-Partie gegen RB Salzburg schützend vor seinen Spieler, und verpasste seinem früheren Bayern-Teamkollegen Matthäus einen verbalen Seitenhieb: "Lothar muss natürlich auch was sagen. Ist doch klar, er ist ja Experte. Es interessiert mich gar nicht, was Lothar sagt, das geht an mir vorbei."