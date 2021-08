Salihamidzic über Transfer-Aktivitäten des FC Bayern: "Schwierige Situation für alle" - Klartext zu Lewandowski

Gerüchte über mögliche Neuzugänge gibt es einige - doch wird der FC Bayern München in dem am 31. August endenden Transferfenster nochmal aktiv? Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat im Interview mit DAZN vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntagabend nicht ausgeschlossen, dass der FCB noch Spieler verpflichtet. Gleichzeitig machte der 44-Jährige aber auch auf die finanzielle Lage des Vereins aufgrund der Corona-Krise aufmerksam: "Wir unterhalten uns viel darüber", berichtete Salihamidzic über Gespräche mit Trainer Julian Nagelsmann über den aktuellen Kader. "Es ist für alle im Fußball eine schwierige Situation. Wir schauen, was geht und werden dementsprechend im Sinne des Klubs entscheiden."

Anzeige