Salihamidzic verurteilt "unglaubliche" Fan-Attacken gegen Zirkzee: "Wird eine Riesen-Karriere machen"

Nach heftiger Fan-Kritik hat Hasan Salihamidzic seinen Stürmer Joshua Zirkzee in Schutz genommen. Der Sportvorstand des FC Bayern München bezeichnete die Attacken im Netz gegen den 20-Jährigen, nachdem dieser im Testspiel gegen Ajax Amsterdam eine Riesen-Chance vergeben hatte, als "unglaublich": "Der Junge hat sich am meisten darüber geärgert, dass er das Tor nicht gemacht hat", sagte Salihamidzic im Vorfeld des Testspiels gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch bei Magenta Sport. Anzeige

Was war passiert? Der Bubi-Torjäger aus den Niederlanden sorgte beim 2:2 (1:1) der Münchner im Testspiel gegen Ajax Amsterdam für die Aufregerszene des Spiels, als er das sichere Tor zur 2:1-Führung mit lässiger Arroganz verdaddelte. In den sozialen Medien musste sich Zirkzee dem Ärger der Fans stellen, die den Angreifer teilweise übel angingen – auch auf seinem Instagram-Kanal. Auf diesem löschte Zirkzee schließlich sämtliche Inhalte. Zirkzee hatte in der 44. Minute erst vieles richtig gemacht. Er eroberte energisch den Ball, umkurvte Torwart Remko Pasveer und lief aufs leere Tor zu. Er verlangsamte dann aufreizend das Tempo - und der von hinten heraneilende Perr Schuurs konnte zur Ecke klären.

Die Kritik der Fans kann Salihamidzic nicht nachvollziehen. "Das hat im Fußball nichts verloren. Das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Da wurden wieder Grenzen überschritten. So ein junger Kerl kann das nicht gebrauchen", wütete der Sportvorstand - und prophezeite dem Angreifer eine große Zukunft: "Er wird eine Riesen-Karriere machen", lobte Salihamidzic. "Der Junge ist top. Wir werden auf ihn aufpassen, wir werden ihm die Chance geben."

Zirkzee für Nagelsmann ein Vorbild für den Nachwuchs – Zukunft dennoch offen

Ende 2019 hatte sich der Youngster mit zwei Bundesliga-Toren gegen den SC Freiburg und den VfL Wolfsburg als gefeierter Bayern-Retter in Szene gesetzt. Dauerhaft taugt(e) der Stürmer aber nicht zum Lewandowski-Backup. Die Rolle wird auch in der neuen Saison dem 32-jährigen Choupo-Moting zukommen, den Nagelsmann nach dem Ajax-Spiel als Typen und Vorbild für den Nachwuchs hervorhob.