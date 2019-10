Türkei-Jubel: Berliner-AK-Präsident Ali Han will Spielern Militär-Salut nicht verbieten

Ali Han ist Präsident des Berliner AK , der in der Regionalliga Nordost antritt. Im kommenden Punktspiel am Samstag gegen den ZFC Meuselwitz (13:30 Uhr) will er seinen Spielern den Militär-Gruß als Torjubel nicht verbieten . Seiner Auffassung nach fällt die Jubelpose unter die "Meinungsfreiheit" . Er findet: "Jeder soll entscheiden, ob er es macht oder nicht." Ähnlich wie der türkische Sportminister Cagatay Kilic verwies Han auf andere Fußballer, die bereits einen Militärgruß gezeigt hätten .

"Wenn ein Spieler so etwas macht, was ist daran schlimm? Er begeht keine Straftat ", kritisierte der Präsident des Viertligisten die öffentliche Wahrnehmung . Der Berliner AK gilt als Multi-Kulti-Verein aufgrund der vielen Migrationshintergründe von Spielern der Mannschaft. Diese wolle er über mögliche Konsequenzen durch den Landesverband aufklären , äußerte sich aber kritisch bezüglich der politischen Einmischung. "Warum dürfen es die anderen machen? Wenn es die Türken machen, ist es ein Problem. Schade, dass sich die Politik einmischt. " Außerdem warf Han den Medien eine einseitige Berichterstattung vor.

Salut-Jubel von türkischen Nationalspielern sorgt für internationale Kritik

Die Debatte wurde während der zurückliegenden Länderspielpause von einigen türkischen Nationalspielern angestoßen. Um gegenüber den in Syrien stationierten türkischen Soldaten Solidarität zu zeigen, hatten Spieler wie Merih Demiral von Juventus Turin und Cenk Tosun vom FC Everton bei Torjubeln salutiert. Weil die aktuelle türkische Militäroffensive in Syrien international scharf kritisiert wird und für ein politisches Spannungsfeld sorgt, erfuhr auch der Jubel vielerorts Gegenwind. Der trükische Botschafter Ali Kemal in Deurtschland sprach in diesem Zusammenhang bereits von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.