Wenn Matthias Jaissle und Julian Nagelsmann am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern aufeinandertreffen, ist es auch das Duell der beiden aktuell erfolgreichsten U35-Trainer in Europa. Jaissle und Nagelsmann verbindet aber nicht nur eine starke Bilanz und das Alter.

Der ein Jahr jüngere RB-Coach musste wie auch sein Münchner Kollege die Karriere als aktiver Fußballer deutlich früher als geplant beenden. Jaissle spielte immerhin 31-mal in der Bundesliga für die TSG Hoffenheim, bevor nach vielen Knie-Problemen eine Verletzung an der Achillessehne im Februar 2014 das Karriere-Ende bedeutete – im Alter von 25 Jahren. Bei Nagelsmann war aufgrund der Gefahr einer Knie-Arthrose sogar schon mit 20 Jahren Schluss. Danach legten beide den Fokus auf eine Trainer-Laufbahn.

"Ich mag es nicht, mich mit anderen Trainern zu vergleichen. Wir sind beide jung und haben ähnliche Stationen mit Hoffenheim und Leipzig. Julian hat einiges voraus, ist ein absoluter Top-Trainer. Aber er ist er, ich bin ich", sagte Jaissle auf der Pressekonferenz vor dem Duell. Nagelsmann selbst sieht einige Parallelen und meint über seinen Kollegen: "Er lässt einen interessanten offensiven Fußball spielen und ist ein feiner Mensch. Wir kennen uns aus Hoffenheim. Wir haben uns schon häufiger ausgetauscht, weil wir einen guten Draht zueinander haben." Die Entwicklung von Nagelsmann bis hin zum Schritt nach München ist bestens bekannt – doch wie schaffte Jaissle den Sprung als Coach bis in die Königsklasse?



Ex-Mitspieler Ibertsberger: Jaissle war immer "sehr zielgerichtet"

"Er war schon als Spieler immer sehr zielgerichtet und ehrgeizig", berichtet Andreas Ibertsberger, der mit dem aktuellen RB-Coach bei der TSG Hoffenheim zwischen 2008 und 2012 auf dem Platz stand, im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Beide verbrachten in der Freizeit viel Zeit miteinander. Es ging gemeinsam in den Urlaub, auch die Frauen pflegten ein gutes Verhältnis. Ibertsberger lernte Jaissle als "nicht typischen Fußballer" kennen und schätzen. Wie er das meint? "Er hat als Schüler ein super Abi hingelegt und hat ein zweites Standbein nie aus den Augen verloren", sagt der Österreicher.

Als Jaissle vor fast genau acht Jahren sein Aus als aktiver Fußballer bekanntgab, ging der Blick direkt in die Zukunft. Zunächst strebte er eine Karriere im Management an. Er absolvierte verschiedene Fortbildungen, startete aber auch mit der Trainer-Ausbildung. Im Jahr 2014 erhielt Jaissle seine erste Aufgabe an der Seitenlinie bei der U16 von RB Leipzig. Zwei Jahre später holte Sebastian Hoeneß den Ex-Profi als Co-Trainer in sein U17-Team. Mit seinem damaligen Mitspieler und auch Trainer-Kollegen ist Hoeneß immer noch gut befreundet. "Matze ist ein absoluter Fachmann. Er bringt alle Attribute mit, um ein großartiger Trainer zu werden", sagte der aktuelle TSG-Trainer vor wenigen Tagen.

Zorniger über Ex-Kollege Jaissle: "Ein sehr reflektierter Mensch"

Wenn man sich mit verschiedenen Weggefährten über Jaissle unterhält, fallen immer wieder die Worte "lernwillig", "emotional" und "ehrgeizig". Der ehemalige RB-Trainer Alexander Zorniger beschreibt den Salzburg-Coach ähnlich. 2016 holte der heute 54-Jährige den früheren Defensivspieler als Co-Trainer zu Bröndby IF – weil er ihn wenige Jahre zuvor in Leipzig schon genau beobachtet hatte. Beim dänischen Top-Klub aus der Nähe von Kopenhagen arbeitete das Duo über zweieinhalb Jahre zusammen.

"Matze ist ein sehr reflektierter Mensch, der immer genau zuhört und versucht, Dinge mitzunehmen. Er hat trotzdem aber auch immer seinen eigenen Kopf", sagt Zorniger dem SPORTBUZZER: "Die Zeit als Co-Trainer war wichtig für ihn, um zu wissen, auf was er als Cheftrainer am meisten Wert legen möchte. Matze hat eine gewisse Grundruhe, die ihn gut mit verschiedenen Situationen umgehen lässt. Aber er ist auch ein emotionaler Typ." Wenige Wochen nach dem Rauswurf von Zorniger im Februar 2019 verließ auch Jaissle den dänischen Top-Klub. Es folgte ein ganz entscheidender Schritt.

Matthias Jaissle für RB Salzburg ein großer Gewinn

Für den damals 31-Jährigen ging es zurück in den RB-Kosmos. Dieses Mal nach Salzburg. Nach nur sieben Spielen bei der U18 folgte die Beförderung zum Farmteam FC Liefering. Und als Jesse Marsch seinen Abschied in Richtung Leipzig bekanntgab, machte Jaissle im Sommer letzten Jahres den Schritt zum Profi-Team. Der deutsche Coach lieferte direkt ab, führte als erster Trainer der Klub-Historie das Team ins Champions-League-Achtelfinale. Der Double-Sieg in Österreich ist auch in dieser Spielzeit wieder möglich. Und das alles mit einer Statistik, die selbst Schmidt, Rose und Co. nicht toppen konnten – 2,45 Punkte im Schnitt fuhr Jaissle mit dem pro Partie ein. "Matzes Name ist in Österreich sehr bekannt. Er kommt auch positiv rüber und hat einen Top-Start hingelegt", sagt der gebürtige Salzburger Ibertsberger.