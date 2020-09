Salzburg, Midtjylland und Krasnodar lösen letzte Tickets für Champions-League-Gruppenphase

Österreichs Meister Red Bull Salzburg ist in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Das Team von Trainer Jesse Marsch gewann am Mittwochabend das Qualifikations-Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv aus Israel mit 3:1 (2:1). Schon das Hinspiel hatte Salzburg mit 2:1 für sich entschieden. Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych zeigte Maccabis Trainer Georgios Donis in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte.