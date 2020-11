Salzburg-Sportdirektor plant mit Szoboszlai-Verkauf: RB Leipzig Favorit?

Der Sportdirektor von Red Bull Salzburg rechnet fest mit einem Weggang des von Schwesterclub Leipzig umworbenen Dominik Szoboszlai. "Schauen wir mal, was im Winter passiert, aber es ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er zu einem großen Verein wechselt", sagte Christoph Freund im Podcast DAB Der Audiobeweis. Bei Spox und Goal sagte er zudem: "Wir wissen, dass er einer der begehrtesten jungen Spieler in Europa ist und viele große Clubs an ihm interessiert sind." Der Mittelfeldspieler sei so weit, "um dauerhaft in einer großen Liga eine gute Rolle spielen zu können."

