Salzburg-Coach Matthias Jaissle über die Qualitäten von Karim Adeyemi: "Noch nicht oft gesehen"

Deutschlands begehrter Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi verfügt nach Ansicht seines Trainers Matthias Jaissle über außergewöhnliche Qualitäten. "Man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass er mit seiner Dynamik und Schnelligkeit eine unglaubliche Stärke mitbringt. Das habe ich in der Form so noch nicht oft gesehen", sagte der deutsche Coach von Red Bull Salzburg der Deutschen Presse-Agentur.

Inzwischen zeigen der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse an Adeyemi - der 19-Jährige ist einer der Aufsteiger der Saison. An diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) trifft Salzburg in der Champions League auf den VfL Wolfsburg. Der gebürtige Münchner Adeyemi steht bislang in dieser Saison bei elf Toren in 16 Pflichtspielen für die Österreicher. Für Jaissle bringt er alle Voraussetzungen für eine große Karriere mit.