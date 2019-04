Perfekt: Salzburg-Trainer Marco Rose übernimmt im Sommer Gladbach

Marco Rose verlässt nach Ablauf der Saison den österreichischen Bundesligisten RB Salzburg. Den 42-Jährigen zu es im Sommer zu Borussia Mönchengladbach. Das gab der Klub aus Österreich bei einer Pressekonferenz am Mittwochmittag bekannt. Damit tritt Rose die Nachfolge von Dieter Hecking an. Der Ex-Bundesliga-Profi bringt sein gesamtes Trainerteam mit - dazu gehören die Co-Trainer Rene Maric und Alexander Zickler sowie Athletiktrainer Patrick Eibenberger.

"Nach vielen Spekulationen in den letzten Monaten sind seit dieser Woche Fakten geschaffen worden. Ich stelle mich im Sommer einer neuen Herausforderung in Gladbach", sagte Rose. Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund kommentierte: "Wir waren immer in offenem Austausch. Marco hat mit seiner Arbeit bei uns im Klub logischerweise Begehrlichkeiten geweckt."