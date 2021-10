Salzburg-Trainer Matthias Jaissle adelt Nationalspieler Karim Adeyemi: "Brutale Qualität"

"Dass er großes Potential hat, das sieht jeder, das weiß auch jeder. Was er daraus macht, dafür wird seine Einstellung entscheidend sein", fügte der Trainer des österreichischen Fußball-Meisters hinzu. In dieser Woche erzielte er in der Champions League beim 2:1 gegen OSC Lille zwei Elfmetertore für die Salzburger und steht damit nach zwei Spieltagen bereits bei zwei Treffern und einer Vorlage in der Königsklasse.