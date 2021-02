Sami Khedira feiert Bundesliga-Comeback: "Großes Gefühl, wieder gebraucht zu werden"

In Minute 81 war es soweit: Sami Khedira – Weltmeister von 2014 und prominenter Winterneuzugang von Hertha BSC – feierte nach 3926 Tagen und über zehn Jahren bei Real Madrid und Juventus Turin sein Comeback in der Fußball-Bundesliga und ersetzte Santiago Ascacibar. Als "kurz aber unheimlich gut" beschrieb der 33-Jährige seinen Auftritt bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München im Anschluss bei den Kollegen von DAZN. "Es ist ein großes Gefühl wieder gebraucht zu werden und bin sehr froh und glücklich bei der Mannschaft zu sein, aber natürlich nicht zufrieden mit dem Ergebnis", so Khedira weiter. Anzeige

Den einzigen Treffer des Auftaktspiels des 20. Spieltags erzielte Kingsley Coman in der 21. Minute für die Gäste aus München, doch auch die Hertha hatte die Möglichkeit auf Treffer, wie durch Lukebakio in der dritten Minute, oder Matheus Cunha eine Zeigerumdrehung vor Ende der regulären Spielzeit - das weiß auch Khedira: "Es fehlten Tore und die Kaltschnüzigkeit, wir wussten um die Schwächen der Bayern", erklärte der Star-Neuzugang, der sich jedoch sicher ist: "Wenn wir so arbeiten und so spielen, werden wir in den kommenden Wochen definitiv die Punkte holen."

Auf die Frage, was die Berliner in den kommenden Wochen vom defensiven Mittelfeldspieler erwarten können, reagierte Teamplayer Khedira gewohnt ruhig: "Das ist hier keine One-Man-Show, das ist die Mannschaft. Ich weiß, dass ich die Trainingseinheiten brauche, ich weiß, dass ich Spielzeiten brauche. Das wichtigste ist der Teamgeist."

Für Pal Dardai war der verpasste Ausgleich von Matheus Cunha zum Ende der Partie kein Thema mehr: "Er muss das so machen, er ist ein Stürmer. Wenn der Ball reingeht sagen alle, dass es schön ist. Er hatte auch schon ein paar Kilometer in den Beinen, da würde ich ihm nie einen Vorwurf machen. Für mich ist wichtig, dass er da ist", erklärte der Ungar, der sich erfreut von der Vorstellung seiner Mannschaft zeigte: "Alles was wir uns vorgenommen haben, haben wir gesehen und deswegen kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben clever gespielt und die Räume genutzt, die wir wollten."

