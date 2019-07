Sami Khedira vor Bundesliga-Comeback? Weltmeister soll bei Juventus vor dem Aus stehen

Die Anzeichen eines Abschieds von Sami Khedira bei Juventus Turin verdichten sich immer weiter. Nachdem zuletzt der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio über ein Angebot für den Weltmeister von Türkei-Klub Besiktas Istanbul berichtet hatte, vermeldet nun Sky, dass Khedira Juventus verlassen dürfe. So hätten die Verantwortlichen des italienischen Meisters dem 32-Jährigen einen Transfer in diesem Sommer nahegelegt.

Sami Khedira: Zwei Bundesliga-Klubs sollen an Transfer interessiert sein

Für Khedira wäre es das abrupte Ende einer fünfjährigen Erfolgsgeschichte. Mit Juventus wurde der ehemalige Nationalspieler in jeder Saison seit seinem Wechsel von Real Madrid im Jahr 2015 Meister in Italien. In der vergangenen Saison absolvierte Khedira auch wegen zahlreicher Verletzungen, unter anderem einer Herz-OP nur zehn Ligaspiele. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis Ende Juni 2021.