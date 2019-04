Sami Khedira gibt Comeback bei Juve-Sieg - Emre Can verletzt raus

Nach dem Comeback von Sami Khedira steht Juventus Turin kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung in der Seria A. Der italienische Fußball-Rekordmeister gewann sein Ligaspiel am Samstag gegen den AC Mailand mit 2:1 (0:1) und könnte schon am Sonntag die Meisterschaft feiern. Verliert Verfolger SSC Neapel seine Partie des 31. Spieltages gegen CFC Genua, wäre der Juve-Erfolg perfekt.

Khedira hatte zuletzt mehrere Wochen wegen einer Herzoperation aussetzen müssen. Der Ex-Weltmeister wurde in der 25. Minute für seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Emre Can eingewechselt. Der 25-Jährige zog sich eine Verletzung am Knöchel zu. "Ich weiß noch nicht, ob er für das Spiel gegen Ajax Amsterdam wieder fit ist", sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri.