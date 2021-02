Fitness, Vertrag, Zukunft & Nummer: Das sagt Sami Khedira über seinen Wechsel zu Hertha BSC

Sami Khedira ist zurück in der Bundesliga. Fast elf Jahre nach seinem Abschied vom VfB Stuttgart hat der Weltmeister einen Vertrag bei Hertha BSC unterschrieben, soll den Berlinern mit all seiner Erfahrung im Abstiegskampf helfen. Der 33-Jährige, der am letzten Transfer-Tag von Juventus Turin verpflichtet worden war, wurde am Dienstag neben Marseille-Profi Nemanja Radonjic offiziell als Neuzugang präsentiert. Khedira, der in den Vorjahren bei Real Madrid und Juventus Turin um Titel mitspielte, hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, gleichzeitig aber auch betont, er sei "nicht der Big Boss, sondern ein normaler Teil des Teams". Anzeige

Zuletzt hatte der WM-Sieger von 2014 bei Juventus keine Rolle mehr gespielt. "Die letzten fünf Monate waren nicht ganz einfach", sagte der Profi: "Wenn man fit ist und voll im Training ist, möchte man auch spielen." Deshalb der Transfer nach Berlin. Die große Frage: Wie fit ist Khedira, der unter Andrea Pirlo in den vergangenen Monaten auf dem Abstellgleis stand? "Ich war immer zu 100 Prozent fit und voll im Team-Training. Wenn man täglich mit Spielern wie Ronaldo, de Ligt, Bonucci und Chiellini trainieren kann, dann verliert man nicht viel Fitness", sagte Khedira, der allerdings auch einschränkte: "Klar ist auch, dass ein Wettkampf etwas anderes ist. Das ist mir bewusst - aber ich habe alles gegeben, um in einem körperlich guten Zustand zu sein." Das habe die sportmedizinische Untersuchung in Berlin untermauert.

Bei den Berlinern, die sich geradezu kindlich über die Verpflichtung des Weltmeister freuen (Sportdirektor Arne Friedrich, ein Ex-Teamkollege Khediras lobte die Bodenständigkeit seines neuen Stars und kündigte an, "viel mit ihm vor" zu haben) wird Khedira wie schon zu Stuttgarter Zeiten mit der Rückennummer 28 auflaufen. "Groß war die Auswahl ja nicht", sagte er mit einem Schmunzeln auf Nachfrage des SPORTBUZZER. "Es war meine erste Profinummer beim VfB Stuttgart, damit bin ich Deutscher Meister geworden. Nummern haben für mich aber nicht die allzu große Bedeutung, damit spiele ich nicht besser oder schlechter oder fühle mich nicht cooler."

Debüt gegen Bayern in der Startelf? "Das ist nicht meine Entscheidung"

Ansprüche auf eine Rolle in der Startelf schon am Freitagabend gegen den FC Bayern (20.30 Uhr/DAZN) will Khedira noch nicht anmelden. "Das ist nicht meine Entscheidung", so Khedira, der am Dienstag erstmals mit der Mannschaft trainiert. "Der Trainer entscheidet mit mir zusammen, ob es reicht oder nicht reicht." Khedira stellte allerdings heraus, er sei "von meinen Qualitäten überzeugt - sowohl von den sportlichen und fußballerischen als auch darüber hinaus". Was ihn auszeichnet? "Führungsstärke und der unbedingte Wille zu gewinnen", so der Ex-Stuttgarter. "Dafür muss man bereit sein zu leiden." Bei der Hertha sieht er "positive Energie, da passe ich gut rein".

Von der jungen Mannschaft der Berliner wolle er sich zunächst sein eigenes Bild machen - und dann mit gutem Beispiel voran gehen. "Ich komme nicht und bin der Big Boss, sondern bin ein normaler Teil des Teams", betonte der hochdekorierte Mittelfeldspieler. "Ich spiele mich nicht auf, als wäre ich der große Retter." Angst, dass sein Bundesliga-Comeback mit einem Abstieg enden könnte, hat er nicht. Khedira: "Wenn man im Fußball Sicherheit möchte, wird man das nirgendwo finden. Ich habe schon immer Herausforderungen geliebt." Der Verein habe große Ziele - "und ich will ein kleiner Teil davon sein".

Khedira-Engagement über das Saisonende hinaus? "Nicht ausgeschlossen"