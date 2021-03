Sami Khedira: Hertha-Trainer Pal Dardai gibt Verletzungs-Update – Ohne Angst zum BVB

Hertha-Trainer Pal Dardai will noch keine Prognose für ein Comeback des verletzten Sami Khedira treffen. „Es ist schwierig, etwas zu sagen. Bei allem, was mit Muskeln zu tun hat, muss man vorsichtig sein. Wir sollten keine falsche Hoffnung machen“, sagte der Coach des Bundesligisten in einer digitalen Medienrunde am Sonntag. Khedira hatte den 2:1-Sieg der Hertha am Samstag gegen den Augsburg wegen einer Verletzung an der linken Wade verpasst.

Anzeige