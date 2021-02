Perfekt! Hertha BSC verpflichtet Weltmeister Sami Khedira – Keine Angaben zur Vertragslaufzeit

Kurz vor Ende des Transferfensters hat sich Hertha BSC am Sonntag noch einmal prominent verstärkt: Wie der Klub am Montag bekanntgab, wechselt Ex-Nationalspieler Sami Khedira von Juventus Turin in die deutsche Hauptstadt. Über die Vertragslaufzeit machten die Berliner allerdings keine Angaben. Khedira erhält die Rückennummer 28. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kommt der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler ablösefrei. Khedira soll der kriselnden Hertha mit seiner Erfahrung helfen, die Mannschaft von Trainer Pal Dardai schnellstmöglich aus der Abstiegszone zu befreien. Anzeige

"Mit Sami Khedira bekommen wir einen Topspieler, der in den vergangenen Jahren bei europäischen Spitzenklubs unter Vertrag stand und uns mit seiner Erfahrung aus seinen Spielen in der Champions League, Serie A, La Liga und auch mit der Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften sofort weiterhelfen wird", sagte Sportdirektor Arne Friedrich, der einst noch mit Khedira zusammen für das DFB-Team spielte. "Ich fühle mich körperlich sehr gut und möchte mit meiner Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren sammeln konnte, der Mannschaft helfen und Hertha BSC zu mehr sportlichem Erfolg führen", sagte Khedira selbst.

Khedira seit Juni 2020 ohne Pflichtspiel-Einsatz