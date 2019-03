Nach Herz-OP: Ex-Nationalspieler Sami Khedira wieder belastbar - Comeback gegen Empoli?

Bereits seit dem 6. März hatte der 31-Jährige individuell bei der "Alten Dame" trainiert und hat nun auch die letzten Belastungstest erfolgreich absolviert. Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet sogar von einem möglichen Comeback am kommenden Freitag gegen Empoli in der Serie A.

Am 20. Februar war der Weltmeister von 2014 am Herzen operiert worden. Zuvor waren bei Khedira nach einer Trainingseinheit Herzrythmusstörungen festgestellt worden. In der laufenden Saison kommt der ehemalige Profi von Real Madrid daher nur auf neun Einsätze, in denen der robuste Mittelfeldmann immerhin zwei Treffer für Juve erzielen konnte.