Sami Khedira nach Herz-OP zurück im Training - Juventus gibt Update: "Positive Entwicklung"

Die Rückkehr von Sami Khedira auf den Fußballplatz rückt näher: Nach seiner Herz-OP vor zwei Wochen kann der 31-Jährige von Juventus Turin wieder mit individuellem Training beginnen. Er soll noch in diesem Monat in die Einheiten mit der Mannschaft einsteigen, Einsätze noch in dieser Saison sind damit also sehr wahrscheinlich. Aufatmen beim Weltmeister von 2014!