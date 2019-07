Italienische Zeitung berichtet: Sami Khedira bei Juventus Turin vor dem Aus

Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

25 ehemalige Spieler von Juventus Turin - und was sie heute machen

Khedira und Juventus Turin: Wechsel in die USA oder zurück in die Bundesliga?

Für Khedira wäre es das abrupte Ende einer fünfjährigen Erfolgsgeschichte. Mit Juventus wurde der ehemalige Nationalspieler in jeder Saison seit seinem Wechsel von Real Madrid im Jahr 2015 Meister in Italien. In der vergangenen Saison absolvierte Khedira auch wegen zahlreicher Verletzungen, unter anderem einer Herz-OP nur zehn Ligaspiele.